صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3 منشیات سپلائر گرفتار 4 کلو سے زائد چرس برآمد

  • اسلام آباد
3 منشیات سپلائر گرفتار 4 کلو سے زائد چرس برآمد

راولپنڈی(خبر نگار) پیرودھائی پولیس نے ایک منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر 1کلو 650 گرام چرس ،ویسٹریج پولیس نے ایک منشیات سپلائر سے 1کلو 400 گرام چرس ،آر اے بازار پولیس نے ایک منشیات سپلائر سے 1 کلو 240 گرام چرس برآمد کرکے الگ الگ مقدما ت درج کرلیے۔

پیرودھائی پولیس نے ایک منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر 1کلو 650 گرام چرس ،ویسٹریج پولیس نے ایک منشیات سپلائر سے 1کلو 400 گرام چرس ،آر اے بازار پولیس نے ایک منشیات سپلائر سے 1 کلو 240 گرام چرس برآمد کرکے الگ الگ مقدما ت درج کرلیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول میں تعمیراتی کاموں کا افتتاح

طسٹی اور صدر تحصیل کے دفاتر میں صفائی نہ ہونے پر ڈی سی کا اظہار برہمی

نواز شریف سٹیڈیم ڈسکہ میں ونٹر فلاور فیملی فیسٹیول کا انعقاد

علی پورچٹھہ:شہریوں کی جانب سے تھیلے سیمیا کے مریض بچوں کیلئے خون کا عطیہ

حافظ آباد:مصروف شاہراہ پر ٹرانسفارمرٹرالی کے باعث حادثات

حافظ آباد:نو منتخب صدر و سیکرٹری بار کی جانب سے وکلا کے اعزاز میں تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر