اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،13افراد ،2موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
107گھروں، 19دکا نوں اور ہوٹلز ،86موٹر سائیکلوں ،24گا ڑ یو ں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے بنی گالا ، کرپا اور ترنول کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 225افراد،107گھروں،19دکا نوں اور ہوٹلز ،86موٹر سائیکلوں اور24گا ڑ یو ں کو چیک کیا، 13مشکوک افراد اوردو موٹر سائیکل جانچ پڑتال کیلئے تھانہ جات منتقل کئے گئے ۔ ایس ایس پی آ پر یشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں، اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔

 

