اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،13افراد ،2موٹر سائیکل تھانے بند
107گھروں، 19دکا نوں اور ہوٹلز ،86موٹر سائیکلوں ،24گا ڑ یو ں کی چیکنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے بنی گالا ، کرپا اور ترنول کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 225افراد،107گھروں،19دکا نوں اور ہوٹلز ،86موٹر سائیکلوں اور24گا ڑ یو ں کو چیک کیا، 13مشکوک افراد اوردو موٹر سائیکل جانچ پڑتال کیلئے تھانہ جات منتقل کئے گئے ۔ ایس ایس پی آ پر یشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں، اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔