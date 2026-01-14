صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رہے گا ،پختون سٹوڈنٹس کونسل

  • اسلام آباد
مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رہے گا ،پختون سٹوڈنٹس کونسل

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) پختون سٹوڈنٹس کونسل قائداعظم یونیورسٹی کے چیئرمین انعام ترین نے کہا ہے کہ ہوسٹل اور رہائش کی سہولت طلباء کا حق ہے ، حکومت یونیورسٹی کو نئے ہاسٹلز کی تعمیر کیلئے فنڈز مہیا کرے۔۔۔

جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا، ان خیالات کا اظہار تنظیم کے نائب صدور داد اللہ، فاطمہ و دیگر کے ہمراہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا، ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں چودہ ہزار سے زائد طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں جن میں سے صرف 15سو طلباء کو ہاسٹل کی سہولت حاصل ہے جبکہ باقی طلباء و طالبات یونیورسٹی کے گردونواح میں واقع کچی آبادیوں میں مقیم ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سوا سال میں صرف 1فیصد رقبے پر شجر کاری: ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کا منصوبہ ٹھپ

مختلف سوسائٹیوں میں ترقیاتی کام شروع کرنے کی ہدایت

رمضان میں عام صارفین کو ریلیف دیں گے :سلمیٰ بٹ

جرائم کنٹرول، ریلویز تنصیبات کی سکیورٹی کیلئے ایس پی ویڈیولنک کانفرنس

ٹولنٹن مارکیٹ کے تاجروں کا احتجاج

اندرون شہر 22ہزار چھتوں پر بسنت منانے کی تیاریاں

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر