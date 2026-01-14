صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مردان ( نمائندہ دنیا) ملاکنڈ چوک میں موٹر سائیکل حادثے کے نتیجے میں نوجوان ناصر علی سکنہ گوجر گڑھی جاں بحق ہوگیا ،نعش کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا۔ جاں بحق شخص سے ملنے والی نقد رقم، موبائل فون اور دیگر ضروری سامان امانتاً محفوظ کر لیا ہے۔

