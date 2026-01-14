پولیس افسروں کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)یس ایس پی انویسٹی گیشز عثمان طارق اور ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد قاضی علی رضا نے اپنے دفاتر میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا۔۔۔
انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لئے متعلقہ افسران کو مارک شدہ درخواستوں پر دیئے گئے وقت میں قانونی کارروائی کرکے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کئے ، انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ ہوئے تمام تر مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔،رشوت یا بدعنوانی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی، شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لائیں ۔