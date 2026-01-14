پنجاب ، تعلیمی اداروں کو سکیورٹی انتظامات موثر بنانے کی ہدایت
سی سی ٹی وی کیمرے ، الارم سسٹم ، موک ایکسرسائزز ،آگاہی پروگرام شروع کئے جائیں سی ای اوز نئے ہدایات نامہ پر عملدرآمد کی نگرانی کرینگے ،رپورٹ سیکرٹری تعلیم کی بھیجی جائیگی
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار ) سکولز ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے راولپنڈی سمیت صوبے بھر کے تمام تعلیمی اداروں میں سی سی ٹی وی کیمروں، الارم سسٹمز کو فعال بنانے کے علاوہ پولیس، سی ٹی ڈی، ریسکیو 1122 اور پی سی ڈی آر سی کے تعاون سے سکیورٹی ڈرلز اور موک ایکسرسائزز کرانے ، سیفٹی وارڈنز کی نامزدگی و تربیت، عملے و طلبہ کے لیے سکیورٹی آگاہی پروگرامز شروع کرنے کی ہدایت جاری کردیں ، اس حوالے سے ڈی جی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوایشن سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جاری ہدایات نامہ کے مطابق صوبہ بھر کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز، پنجاب دانش سکول اتھارٹی، کیڈٹ کالجز اور بڑے تعلیمی اداروں کے سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سکیورٹی کے موثر اقدامات پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔ سی ای اوز نئے ہدایات نامہ پر عملدرآمد کی نگرانی کریں گے جبکہ تمام ادارے سکیورٹی اقدامات، ڈرل رپورٹس، سی سی ٹی وی کی فعالیت اور تربیتی شیڈولز پر مشتمل رپورٹ سیکرٹری سکولز ایجوکیشن کو بھجوانے کے پابند ہوں گے ۔