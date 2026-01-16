صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون سے دست درازی کرنے والا شخص گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی(خبر نگار) نیو ٹاؤن پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے خاتون سے دست درازی کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا، مدعیہ مقدمہ کے مطابق زیر حراست شخص نے مجھے گالم گلوچ کی اور میری گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا، نیو ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔

