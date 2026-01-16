پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کی روک تھام کیلئے آگاہی واک
راولپنڈی ( خبر نگار)پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کی روک تھام اور اسکے نقصانات کے حوالے سے آگاہی واک، واک تھانہ گنجمنڈی کے مختلف علاقوں میں کی گئی، آگاہی واک میں ڈی ایس پی سٹی،ایس ایچ او گنجمنڈی اور انجمن تاجران سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
