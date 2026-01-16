صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کی روک تھام کیلئے آگاہی واک

  • اسلام آباد
راولپنڈی ( خبر نگار)پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کی روک تھام اور اسکے نقصانات کے حوالے سے آگاہی واک، واک تھانہ گنجمنڈی کے مختلف علاقوں میں کی گئی، آگاہی واک میں ڈی ایس پی سٹی،ایس ایچ او گنجمنڈی اور انجمن تاجران سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

