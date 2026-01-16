صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتوں کے دو گینگز کے 3افراد گرفتار،مال مسروقہ برآمد

  • اسلام آباد
راولپنڈی(خبر نگار) راول ڈویژن پولیس نے ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگز کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے ۔۔۔

دو گینگز کے 3افراد کوگرفتار کرلیا، چھینا گیا موٹر سائیکل،مسروقہ لیپ ٹاپ و رقم 79 ہزار روپے اور اسلحہ برآمدہوا، پیرودھائی پولیس نے دو رکنی گینگ کو گرفتار کرکے چھینا گیا موٹر سائیکل، مسروقہ لیپ ٹاپ و رقم 4 ہزار روپے اور اسلحہ برآمد کیا، رتہ امرال پولیس نے چوری کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری کو گرفتار کرکے مسروقہ رقم 75 ہزار روپے برآمد کی ۔

 

