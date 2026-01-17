صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آبادہائیکورٹ:پاکستان سپورٹس بورڈ کو ایتھلیٹکس فیڈریشن کی اپیل سننے کی ہدایت

  • اسلام آباد
اسلام آبادہائیکورٹ:پاکستان سپورٹس بورڈ کو ایتھلیٹکس فیڈریشن کی اپیل سننے کی ہدایت

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کو دوبارہ انتخابات کرانے کے پی ایس بی ایڈجوڈیکیٹر کے فیصلے پر حکم امتناع خارج کرتے ہوئے۔۔

 پاکستان سپورٹس بورڈ کو ایتھلیٹکس فیڈریشن کی اپیل سننے کی ہدایت کردی۔پی ایس بی ایڈجوڈیکٹر کے فیصلے کے خلاف ایتھلیٹکس فیڈریشن کی درخواست پر سماعت کے دوران پاکستان سپورٹس بورڈ کے لیگل ایڈوائزر سیف الرحمان نے موقف اختیار کیا کہ ایتھلیٹکس فیڈریشن نے فیصلے کے خلاف پی ایس بی بورڈ میں بھی اپیل دائر کی ہے اوربورڈ میٹنگ 23جنوری کو بلا رہے ہیں،عدالت نے مذکورہ بالا اقدامات کے ساتھ درخواست نمٹادی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ای بز پورٹل درخواستوں کی مسلسل مانیٹرنگ کا حکم

میانوالی میں گرین بس اسٹاپس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز

یونیورسٹی آف میانوالی میں تین نئے ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرامز کی منظوری

شوکت علی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ،مریضوں سے ملاقات

اسد عباس مگسی کا عیسیٰ خیل کے مختلف ہسپتالوں کے دورے

امریکہ، ملائشیا،کینیڈا سمیت 6ملکی وفد کا کینو فیکٹری کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن