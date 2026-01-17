صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2026:ٹیلی کام سیکٹر کیلئے سائبرسکیورٹی خطرات برقرار :کیسپرسکی

  • اسلام آباد
2026:ٹیلی کام سیکٹر کیلئے سائبرسکیورٹی خطرات برقرار :کیسپرسکی

متعدد وینڈرز ، مربوط پلیٹ فارمز پر انحصار بھی پورے نیٹ ورک کے لئے خطرہ

 اسلام آباد(نامہ نگار)کیسپرسکی نے خبردار کیا ہے کہ نئی ٹیکنالوجیز کے بڑھتے استعمال کے باعث ٹیلی کام سیکٹر کو درپیش سائبر سکیورٹی خطرات 2026 تک برقرار رہنے کا امکان ہے ۔کیسپرسکی سکیورٹی بلیٹن کے مطابق 2025 میں ایڈوانسڈ پرسسٹنٹ تھریٹس ، سپلائی چین حملے ، ڈی ڈاس رکاوٹیں اور سم سے منسلک فراڈ نے ٹیلی کام آپریٹرز پر مسلسل دباؤ ڈالے رکھا، جبکہ جدید ٹیکنالوجیز کے فروغ نے نئے آپریشنل خدشات کو بھی بڑھا دیا ہے ۔ 2025 کے دوران ٹیلی کام آپریٹرز کو سنگین خطرات کا سامنا رہا۔ ٹارگٹڈ سائبر حملوں کا مقصد طویل مدت تک خفیہ رسائی حاصل کر کے جاسوسی اور نیٹ ورک میں اثر و رسوخ بڑھانا تھا ۔ٹیلی کام نیٹ ورکس متعدد وینڈرز اور مربوط پلیٹ فارمز پر انحصار کرتے ہیں، جس کے باعث کسی ایک سافٹ ویئر یا سروس میں خامی پورے نیٹ ورک کے لئے خطرہ بن سکتی ہے ۔ اعداد و شمار کے مطابق نومبر 2024 سے اکتوبر 2025 کے درمیان ٹیلی کام سیکٹر کے 12.79 فیصد صارفین کو ویب پر مبنی خطرات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 20.76 فیصد صارفین ڈیوائس پر موجود خطرات سے متاثر ہوئے ۔کیسپرسکی نے سفارش کی ہے کہ ٹیلی کام ادارے مسلسل تھریٹ انٹیلی جنس پر توجہ ، اے پی ٹی سرگرمیوں اور اہم انفراسٹرکچر کی نگرانی کے ساتھ ساتھ ملازمین کے لئے باقاعدہ سکیورٹی آگاہی تربیت کو بھی یقینی بنائیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ملیر ندی پل مئی تک مکمل کرنے کی ہدایت

بلدیہ عظمٰی : 5.54 ارب روپے کا سڑکوں کی بحالی پروگرام شروع

ٹریفک پولیس کے ای چالان میں خامیوں کا سلسلہ رک نہ سکا

آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کو فیصلے پر عملدرآمد یقینی بنانے کا حکم

ایران کیخلاف امریکی اقدامات، مسلم امہ کیلئے اتحاد کا سنہری موقع

صنعتی صارفین اور سی این جی اسٹیشنز کے لیے گیس بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن