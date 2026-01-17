مخصوص نشستوں پر بحال ارکان قومی اسمبلی کو تنخواہیں ادا
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)مخصوص نشستوں پر بحال ہونے والے ارکان قومی اسمبلی کو ایک سال سے زائد عرصے کی بقایا تنخواہیں ادا کر دی گئی ہیں۔۔۔
ذرائع قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کے مطابق تنخواہیں وصول کرنے والوں میں 16 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق بحال ارکان کو مجموعی طور پر تقریباً 6 کروڑ روپے ادا کیے گئے جبکہ ہر رکن کو اوسطاً 33 لاکھ روپے کی تنخواہ ملی، بحال ارکان کو 13 ماہ اور 19 دن کی تنخواہیں ادا کی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کے ذرائع کا کہنا ہے یہ ادائیگیاں وزارت قانون کی رائے حاصل کرنے کے بعد کی گئیں تاہم بقایا تنخواہوں پر بھاری ٹیکس بھی عائد کیا گیا ۔