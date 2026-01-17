صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 19افراد گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی ،کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 19افراد گرفتار

راولپنڈی(خبر نگار) راولپنڈی پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے دوران سرچ آپریشن کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے 19افراد کو گرفتار کر لیا، زیر حراست افراد کے خلاف کارروائیاں پیرودھائی،رتہ امرال،دھمیال، چونتر ہ، کینٹ،ریس کورس، چکلالہ، اورمورگاہ کے علاقوں میں کی گئیں۔

