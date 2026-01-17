صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی تعلیمی اداروں کے معائنہ سے 3 روز قبل آگاہ کیا جائے ،ابرار حسین

  • اسلام آباد
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)مرکزی صدر آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن ابرار حسین نے کہا ہے کہ پیرا نجی تعلیمی اداروں کو ۔۔۔

 معائنے سے کم از کم تین ورکنگ ڈے قبل آگاہ کیا جائے اور رجسٹریشن/تجدیدی سرٹیفکیٹ بروقت جاری کئے جائیں۔ایسوسی ایشن نے پیرا کے چیئرمین غلام علی ملاح کو لکھے گئے خط میں نجی سکولوں کو درپیش انتظامی، قانونی اور عملی مشکلات جیسے رجسٹریشن کی فوری جرمانہ کاری، پیچیدہ فارم، اور بار بار صحت کی مہمات کے مسائل اجاگر کئے ہیں۔ 

 

