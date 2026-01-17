صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نقب زنی ، چوری کی وارداتو ں میں ملوث منظم گروہو ں کے دو ارکان گرفتار

  • اسلام آباد
نقب زنی ، چوری کی وارداتو ں میں ملوث منظم گروہو ں کے دو ارکان گرفتار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ شمس کا لو نی اور تھا نہ پھلگر اں کی حدود میں نقب زنی اور چوری کی ۔۔۔

وارداتو ں میں ملوث منظم گروہو ں کے دو ارکان گرفتار کر لیے ، گرفتار ملزمان کے قبضہ سے طلا ئی زیو رات، ایل ای ڈی، مو با ئل فون، نقدی، قیمتی گھڑ یا ں اور وارداتو ں میں استعمال ہو نے والا اسلحہ معہ ایمو نیشن برآمد،ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے ۔ گرفتار ملزمان کی شنا خت ثمر عبا س اور سلیم شاہ کے ناموں سے ہو ئی ہے ، گرفتار ملزمان نے متعدد وارداتیں کر نے کا انکشاف کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ملیر ندی پل مئی تک مکمل کرنے کی ہدایت

بلدیہ عظمٰی : 5.54 ارب روپے کا سڑکوں کی بحالی پروگرام شروع

ٹریفک پولیس کے ای چالان میں خامیوں کا سلسلہ رک نہ سکا

آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کو فیصلے پر عملدرآمد یقینی بنانے کا حکم

ایران کیخلاف امریکی اقدامات، مسلم امہ کیلئے اتحاد کا سنہری موقع

صنعتی صارفین اور سی این جی اسٹیشنز کے لیے گیس بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن