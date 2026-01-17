چیف جسٹس کے بیٹے کی گاڑی موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ڈیوائیڈر سے جاٹکرائی
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)چیف جسٹس یحیی آفریدی کے بیٹے کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا، حادثہ سپریم کورٹ کے ۔۔۔
سامنے شاہراہِ دستور پر پیش آیا،پولیس کے مطابق چیف جسٹس کے بیٹے کی گاڑی موٹرسائیکل سوار کو بچانے کی کوشش کے دوران ڈیوائیڈر سے جا ٹکرائی، خوش قسمتی سے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا،واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ٹریفک اہلکار موقع پر پہنچ گئے ، ٹریفک کو معمول پر لایا گیا، پولیس کے مطابق حادثے کی مزید تفصیلات کا جائزہ لیا جا رہا ہے ۔