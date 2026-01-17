صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آبادمیں بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کیخلاف ایکشن شروع

  • اسلام آباد
اسلام آبادمیں بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کیخلاف ایکشن شروع

شہر کے 12 انٹری پوائنٹس پر نصب ایم ٹیگ ریڈرز فعال کر دئیے گئے 16مقامات پر سہولت 24گھنٹے دستیاب، شہری استفادہ کریں ،ڈی جی ایکسائز

 اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد میں بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کے خلا ف کارروائیاں شروع کر دی گئیں جبکہ شہر کے تمام 12 انٹری پوائنٹس پر نصب ایم ٹیگ ریڈرز کو فعال کر دیا گیا ہے ۔شہر میں مختلف شاہراہوں پر بغیر ایم ٹیگ چلنے والی دیگر گاڑیوں کے خلاف کارروائی جاری ہے ۔ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن عرفان میمن کا کہنا ہے کہ شہریوں کی سہولت کے لیے ایم ٹیگ لگانے کی سہولت 24 گھنٹے دستیاب ہے اور 16 مقامات پر ایم ٹیگ لگانے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے ، شہری کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے فوری طور پر اپنی گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوائیں بصورت دیگر گاڑی مالکان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔

ایم ٹیگ ایکشن

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ:گوبر،کوڑے کے ڈھیر،شہریوں کا احتجاج

فیکٹریوں اور بھٹیوں کیخلاف کارروائی میں مداخلت کے باعث ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ

کمشنر نوید حیدر شیرازی سے سماجی کارکنوں کے وفد کی ملاقات

پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا :گورنر پنجاب

سمبڑیال کی اہم شاہراہوں کی صفائی و دھلائی کا آغاز

پرنس چوک میں سیوریج لائن کی بحالی کا آپریشن چوتھے روز بھی جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن