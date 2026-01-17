صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،4افراد ،5موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
128 افراد،35 گھروں،77موٹر سائیکلوں اور12 گا ڑ یو ں کی چیکنگ

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ کھنہ کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران128 افراد،35 گھروں،77موٹر سائیکلوں اور12 گا ڑ یو ں کو چیک کیا جبکہ جانچ پڑتال کے لئے چار مشکوک افراد اور پا نچ مو ٹر سائیکلوں کوتھانہ منتقل کیا گیا۔ ایس ایس پی آ پر یشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں ۔

 

