اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،4افراد ،5موٹر سائیکل تھانے بند
128 افراد،35 گھروں،77موٹر سائیکلوں اور12 گا ڑ یو ں کی چیکنگ
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ کھنہ کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران128 افراد،35 گھروں،77موٹر سائیکلوں اور12 گا ڑ یو ں کو چیک کیا جبکہ جانچ پڑتال کے لئے چار مشکوک افراد اور پا نچ مو ٹر سائیکلوں کوتھانہ منتقل کیا گیا۔ ایس ایس پی آ پر یشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں ۔