8افراد گرفتار ، اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد

  • اسلام آباد
راولپنڈی( خبر نگار) راولپنڈی پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 8افراد کو حراست میں لے کر اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا،زیر حراست افراد کے خلاف کارروائیاں تھانہ سٹی، بنی، نصیر آباد، آر اے بازار، واہ کینٹ، کہوٹہ اور کلر سیداں کے علاقوں میں کی گئیں،زیر حراست افراد کے خلاف الگ الگ مقدما ت درج کر لیے گئے ۔

