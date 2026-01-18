صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلحہ سے پاک شہر،3ملزم گرفتار ،اسلحہ ،ایمونیشن برآمد

  • اسلام آباد
اسلحہ سے پاک شہر،3ملزم گرفتار ،اسلحہ ،ایمونیشن برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کی \"اسلحہ سے پاک شہر \"مہم کے تحت تھا نہ پھلگر اں پولیس ٹیم نے تین ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے بھاری تعداد میں اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا،گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔۔۔۔

،ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا نے کہا کہ غیر قانونی اسلحے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیاجا رہا ہے ،شہری اپنے لائسنس یافتہ اسلحے کو فوری طور پر متعلقہ تھانوں میں رجسٹر کرائیں،شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

رمضان بازاروں کیلئے انتظامات کا آغاز،قیمتوں کے تعین کی ہدایت

قیام امن، عدل وانصاف کی فراہم کیلئے وکلاء کا کردار اہم، اسماعیل کھاڑک

ایس پی صدر کی تھانہ مخدوم رشید میں کھلی کچہری

میپکو کی بڑی کارروائی، کاٹن فیکٹری میں بجلی چوری پکڑی گئی

کبیروالا،سکول کے سامنے بجلی کا بوسیدہ کھمبا خطرہ بن گیا

وہاڑی میں وارداتیں معمول،شہری نقدی،سامان سے محروم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل