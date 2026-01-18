صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ہائی کورٹ:آئندہ ہفتے کیلئے 4ڈویژن 7سنگل بینچز دستیاب

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے کے دوران مقدمات کی سماعت کے لئے 4ڈویژن اور7سنگل بینچز دستیاب ہوں گے ۔ چیف جسٹس کی منظوری سے رجسٹرار آفس نے تاحکمِ ثانی ججز کا ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا ۔۔۔۔

روسٹر کے مطابق پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ہوگا۔ دوسرا ڈویژن بینچ جسٹس بابر ستار اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز پر مشتمل ہوگا جو صرف ٹیکس سے متعلق مقدمات کی سماعت کرے گا۔روسٹر کے مطابق تیسرے ڈویژن بینچ میں جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین منہاس شامل ہوں گے ، جبکہ چوتھے ڈویژن بینچ میں جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف شامل ہوں گے ۔جسٹس بابر ستار اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز کے سنگل بینچ نہیں ہوں گے ۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژن بینچ ایک بار پھر ختم کر دیا گیا ہے ، جبکہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پہلے ہی رخصت پر ہیں۔

 

 

 

