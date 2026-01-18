صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کیخلاف موثر کارروائی کی ہدایت

  • اسلام آباد
راولپنڈی ( خبر نگار)ایس پی صدر انعم شیر کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں میٹنگ کا انعقاد۔۔۔

، مقدمات کی چالان ریشو، پینڈنگ چالان اورشہریوں کو انصاف کی فراہمی سمیت جرائم پرقابو پانے کے متعلق امور زیر بحث آئے ،ایس پی نے کہا کہ تھانہ میں آنے والے شہریوں کوانصاف کی فراہمی کوہرصورت یقینی بناتے ہوئے پینڈنگ درخواستوں کوبھی کلیئر کیاجائے ۔،ایس ڈی پی اوز کو سنگین مقدمات کی تفتیش کی خود خصوصی نگرانی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کے خلاف موثر کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے ۔

 

