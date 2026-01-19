صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑواں شہروں میں 20پتنگ باز گرفتار، پتنگیں اور ڈوریں برآمد

  • اسلام آباد
جڑواں شہروں میں 20پتنگ باز گرفتار، پتنگیں اور ڈوریں برآمد

اسلام آباد، راولپنڈی (آئی این پی، خبرنگار) اسلام آباد پولیس نے پتنگ اور خطرناک کیمیکل ڈور کی فروخت کے خلاف موثر اقدامات کرتے ہوئے۔۔۔

 تھانہ لوہی بھیر کے علاقے میں کارروائی کی، جس کے دوران افغان شہری سمیت 2ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 472مختلف اقسام کی کیمیکل ڈور اور 2700سے زیادہ پتنگیں، چرخیاں اور دیگر سامان برآمد کیا گیا۔ راولپنڈی پولیس کا پتنگ سپلائرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 18پتنگ سپلائر گرفتار، 11ہزار سے زائد پتنگیں اور 49ڈوریں برآمد کر لیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تعلیمی بورڈ ملتان : الحاق کیلئے سکولوں سے درخواستیں طلب، ایس او پیز جاری

کوٹ ادوشہر کی خوبصورتی ، صحت سہولیات ترجیح ،بلال سلیم

وہاڑی ملتان روڈ کے چوکوں کی ری ڈیزائننگ کا فیصلہ

تمام منصوبوں میں معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت

7 گینگز گرفتار، 43لاکھ مالیت کی ریکوری مدعیوں کے حوالے

کہروڑپکا میں پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت میلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر