صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی، 6ملزم گرفتار 24لٹر شراب، اسلحہ برآمد

  • اسلام آباد
راولپنڈی، 6ملزم گرفتار 24لٹر شراب، اسلحہ برآمد

راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 6افراد کو حراست میں لے کر 24لٹر شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا، زیر حراست افراد کے خلاف کارروائیاں تھانہ گنجمنڈی، کلرسیداں، روات، دھمیال اور ریس کورس کے علاقوں میں کی گئیں۔

 راولپنڈی پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 6افراد کو حراست میں لے کر 24لٹر شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا، زیر حراست افراد کے خلاف کارروائیاں تھانہ گنجمنڈی، کلرسیداں، روات، دھمیال اور ریس کورس کے علاقوں میں کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

2 ہفتوں میں گندم 800 روپے من مہنگی : چکی کا آٹا 140 روپےکلو فروخت

راہوالی:نالے کی عدم صفائی ، پانی سڑکوں پر جمع ہونے لگا

سابق وزیر صنعت ایس ایم تنویر کا سپر ایشیا گروپ کے ہیڈ آفس کا دورہ

حافظ آباد:گیپکو کی ممکنہ نجکاری کیخلاف ملازمین کی کام چھوڑ ہڑتال جاری

گجرات:ایک ہفتے میں سبزی منڈی کا سیوریج بحال کرنے کا حکم

چودھری پر ویز الٰہی سے ابراہیم نجیب چیمہ اور ابوذرڈار کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر