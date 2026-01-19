صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹرسائیکل چوری میں ملوث 16افراد گرفتار، مال مسروقہ برآمد

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس کی ڈکیتی، موٹر سائیکل چوری اور دیگر چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگز کے خلاف کارروائیاں، تین گینگز کے 6افراد گرفتار، 13مسروقہ موٹرسائیکل، مسروقہ و چھینے گئے 3موبائل فون و رقم 11ہزار اور اسلحہ برآمد کر لئے۔

 راولپنڈی پولیس کی ڈکیتی، موٹر سائیکل چوری اور دیگر چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگز کے خلاف کارروائیاں، تین گینگز کے 6افراد گرفتار، 13مسروقہ موٹرسائیکل، مسروقہ و چھینے گئے 3موبائل فون و رقم 11ہزار اور اسلحہ برآمد کر لئے۔

 

