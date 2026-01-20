اسلام آباد ،7اشتہاریوں سمیت 20جرائم پیشہ افراد گرفتار
830گر ام چرس، 225گر ام آئس، 35بو تلیں شراب،پا نچ پستول برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث سات اشتہا ریو ں سمیت 20 جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں کو ہسار، ما رگلہ، کر اچی کمپنی، رمنا، سبزی منڈی، شمس کالو نی، کر پا، بہا رہ کہو اور تھا نہ پھلگر اں پولیس نے 13 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 830گر ام چرس، 225گر ام آئس، 35بو تلیں شراب،پا نچ عدد عددمختلف بو ر کے پستول معہ ایمونیشن اورایک عدد خنجر برآمد کرلیا ۔