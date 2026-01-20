صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،7اشتہاریوں سمیت 20جرائم پیشہ افراد گرفتار

830گر ام چرس، 225گر ام آئس، 35بو تلیں شراب،پا نچ پستول برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث سات اشتہا ریو ں سمیت 20 جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں کو ہسار، ما رگلہ، کر اچی کمپنی، رمنا، سبزی منڈی، شمس کالو نی، کر پا، بہا رہ کہو اور تھا نہ پھلگر اں پولیس نے 13 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 830گر ام چرس، 225گر ام آئس، 35بو تلیں شراب،پا نچ عدد عددمختلف بو ر کے پستول معہ ایمونیشن اورایک عدد خنجر برآمد کرلیا ۔

 

