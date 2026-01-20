صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
نوشہرہ ،ٹریفک حادثات میں 3افراد جاں بحق ،4زخمی

ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے طالب علم جاں بحق ،لاوارث برزگ حادثے کا شکار

نوشہرہ (نمائندہ دنیا )نوشہرہ ٹرائفک کے تین المناک حادثات ،ایک لاوارث بزرگ شہری سمیت تین افراد جابحق، چار زخمی ہوگئے ۔پولیس کے مطابق چارسد خویشگی بالا باباجی کلے روڈ پر تیزرفتار ٹریکٹر ٹرالی بے قابوہوکر موٹرسائیکل پر چڑھ گئی جس کے نتیجہ میں 23سالہ طالبعلم عبیداﷲ جا ں بحق ہوگیا۔ٹریکٹرٹرالی کا ڈرائیور ٹریکٹر ٹرالی چھوڑ کر فرار ہوگیا۔دوسرا واقعہ پبی چراٹ روڈ پر پیش آیا تیزرفتار ڈیمپر ٹرک کی زد میں آنے سے سٹرک عبور کرنے والا بزرگ شہری شدید زخمی ہوگیا ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا ۔ آکوڑہ خٹک سوڑیا خیل کے مقام پر تیزرفتار فلائنگ کوش بکسہ نمبرRIS-9595بے قابو ہرکر موٹرسائیکل سوار پر چڑھ گئی،نرسنگ کالج کا طالب علم عبیدالرحمان موقع پر جابحق ہوگیا ۔

 

