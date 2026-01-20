صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری روڈ پر ٹریفک حادثہ ،2افراد جاں بحق ،3زخمی

  • اسلام آباد
مری روڈ پر ٹریفک حادثہ ،2افراد جاں بحق ،3زخمی

تیز رفتار کارڈیواڈر کراس کر کے مخالف سمت سے آنیوالی کار ،موٹر سائیکل سے ٹکر ا گئی جاں بحق ہونیوالو ںمیں ذوہیب ،رضوان،زخمیوں میں منیر ،مزمل شامل،خاتون ڈرائیور فرار

راولپنڈی(خبر نگار)مری روڈ رابی سینٹر کے قریب ٹریفک حادثہ دو افراد جاں بحق ،تین شدید زخمی ہو گئے ،تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر روڈ کے درمیان موجود ڈیواڈر کراس کر کے مخالف سمت سے آنے والی ایک کار اور موٹر سائیکل سواروں سے ٹکرا گئی، ریسکیو اہلکاروں نے بروقت امدادی کارروائی کرتے ہوئے جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو ریسکیو ایمبولینسوں کے ذریعے فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا، جبکہ ایک شخص کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں ذوہیب اوررضوان،زخمیوں میں منیر اور مزمل شامل ہیں ۔حادثہ کا باعث بننے والی کار خاتون چلا رہی تھیں جو حادثہ کے بعد گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئی ۔ 

 

