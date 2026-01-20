6ملزم گرفتار،46لٹر شراب برآمد
راولپنڈی( خبر نگار) چکلالہ پولیس نے دو افراد کو حراست میں لے کر 20لٹر ، بنی پولیس نے دو افراد کوحراست میں لے کر11لٹر ،گوجرخان پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر10 لٹر ،مورگاہ پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 5 لٹر شراب برآمد کر کے الگ الگ مقدمات درج کرلیے۔
چکلالہ پولیس نے دو افراد کو حراست میں لے کر 20لٹر ، بنی پولیس نے دو افراد کوحراست میں لے کر11لٹر ،گوجرخان پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر10 لٹر ،مورگاہ پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 5 لٹر شراب برآمد کر کے الگ الگ مقدمات درج کرلیے۔