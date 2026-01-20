راولپنڈ ی میں تعلیمی سر گرمیاں بحال ، ٹریفک بارے احکامات جاری
راولپنڈی(این این آئی)سی ٹی او راولپنڈی نے ضلع میں تعلیمی سر گرمیاں بحال ہونے کے پیش نظر مصروف شاہراؤں اور سکول کالجز کے باہر شہریوں کو ٹریفک کے بہترین انتظامات فراہم کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کردیئے۔
تمام سرکل و سیکٹر انچارجزکو ہدایات جاری کیں کہ وہ اپنے سرکل میں تعلیمی اداروں کیساتھ ملکر ٹریفک کی روانی کیلئے جامع ٹریفک پلان تشکیل دیں،سکول کالجز کے باہر اضافی نفری لگانے کیساتھ فورک لفٹر بھی تعینات کریں ۔ سکول کے باہر کسی قسم کی ریڑھی اور ٹھیلہ وغیرہ نہیں لگنے دیا جائے ۔