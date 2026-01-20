بارانی یونیورسٹی میں انتہا پسندی کے انسداد سے متعلق سیمینار
راولپنڈی خصوصی نامہ نگار پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کے پالیسی ڈائیلاگ فورم کے زیرِ اہتمام انتہا پسندی کے انسداد اور تدارک میں نوجوانوں کا کردار کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
کثیر تعداد میں طلبہ، اساتذہ، ڈینز اور ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ پنجاب سنٹر آف ایکسیلینس آن سی وی ای کے ڈی سی او ڈاکٹر احمد خاور مہمانِ خصوصی تھے ، وائس چانسلر اور پالیسی ڈائیلاگ فورم کے سرپرستِ اعلیٰ ڈاکٹر قمرالزمان نے مہمانِ خصوصی اور شرکاء کو خوش آمدید کہا۔