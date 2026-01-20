ساجد نقوی سے شیعہ علما کونسل کے وفد کی ملاقات ،ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) قائد ملت جعفریہ پاکستان ساجد علی نقوی سے شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل شبیر حسن میثمی اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات زاہد علی آخونزادہ نے ملاقات کی۔۔۔
قائد ملت جعفریہ پاکستان ساجد علی نقوی سے شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل شبیر حسن میثمی اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات زاہد علی آخونزادہ نے ملاقات کی۔ ملکی، قومی اور ملی امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔ ساجد نقوی نے ملک بھر میں شیعہ علماء کونسل کی جانب سے انجام دی جانے والی عوامی فلاحی خدمات کو سراہا۔