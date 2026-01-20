صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
ساجد نقوی سے شیعہ علما کونسل کے وفد کی ملاقات ،ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) قائد ملت جعفریہ پاکستان ساجد علی نقوی سے شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل شبیر حسن میثمی اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات زاہد علی آخونزادہ نے ملاقات کی۔۔۔

 قائد ملت جعفریہ پاکستان ساجد علی نقوی سے شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل شبیر حسن میثمی اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات زاہد علی آخونزادہ نے ملاقات کی۔ ملکی، قومی اور ملی امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔ ساجد نقوی نے ملک بھر میں شیعہ علماء کونسل کی جانب سے انجام دی جانے والی عوامی فلاحی خدمات کو سراہا۔

 

