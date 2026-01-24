صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
راولپنڈی ،9ملزم گرفتار اسلحہ ،ایمو نیشن برآمد

راولپنڈی(خبرنگار) راولپنڈی پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 9 افراد کو حراست میں لے کر اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا، زیر حراست افراد کے خلاف کارروائیاں تھانہ کہوٹہ، بنی، وارث خان، آر اے بازار اور جاتلی کے علاقوں میں کی گئیں، زیر حراست افراد کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ۔

