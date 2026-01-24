صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجروں کا اجلاس ،فوڈ اتھارٹی،پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارروائیوں پر تحفظات

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) مرکزی انجمن تاجران راولپنڈی کا اجلاس ہوا ، پنجاب ریونیو اتھارٹی کے سیلز ٹیکس۔۔۔

، پیرافورس کی بدنظمیوں، فوڈ اتھارٹی اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی من مانی اور یکطرفہ کارروائیوں کے خلاف شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں تاجر برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی، شاہد غفور پراچہ  نے کہا کہ تاجر برادری قانون کی پاسداری پر مکمل یقین رکھتی ہے ، تاہم کسی بھی صورت تاجروں کی عزتِ نفس مجروح کرنے اور ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 

 

