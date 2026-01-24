صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز کا اردل روم افسروں کے مسائل سنے

  • اسلام آباد
ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز کا اردل روم افسروں کے مسائل سنے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز ملک جمیل ظفرنے سنٹرل پولیس آفس میں اردل روم کا انعقاد کیا ۔۔۔

، پولیس افسران نے شرکت کی، ذاتی اور سرکاری نوعیت کے مسائل ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرزکے سامنے رکھے ،حل طلب مسائل کیلئے موقع پر ہی احکامات جاری کئے گئے جبکہ باقی مسائل کے حل کیلئے متعلقہ افسران کو فوری احکامات جاری کئے ، انہوں نے کہا کہ پولیس ملازمین کی ویلفیئرکے لئے متعدد اقدامات کئے گئے ہیں جن میں رہائش ، بہترین طبی سہولیات اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا شامل ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن