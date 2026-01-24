ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز کا اردل روم افسروں کے مسائل سنے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز ملک جمیل ظفرنے سنٹرل پولیس آفس میں اردل روم کا انعقاد کیا ۔۔۔
، پولیس افسران نے شرکت کی، ذاتی اور سرکاری نوعیت کے مسائل ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرزکے سامنے رکھے ،حل طلب مسائل کیلئے موقع پر ہی احکامات جاری کئے گئے جبکہ باقی مسائل کے حل کیلئے متعلقہ افسران کو فوری احکامات جاری کئے ، انہوں نے کہا کہ پولیس ملازمین کی ویلفیئرکے لئے متعدد اقدامات کئے گئے ہیں جن میں رہائش ، بہترین طبی سہولیات اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا شامل ہیں ۔