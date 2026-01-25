راولپنڈی ، 4ملزم گرفتار اسلحہ ،ایمونیشن برآمد
راولپنڈی(خبر نگار ) راولپنڈی پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 4 افراد کو حراست میں لے کر اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا، زیر حراست افراد کے خلاف کارروائیاں تھانہ پیرودہائی، نیوٹاؤن، ویسٹریج اور روات کے علاقوں میں کی گئیں، زیر حراست افراد کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ۔
