کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 14افراد گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے دوران سرچ آپریشن کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے 14افراد کو گرفتار کر لیا، زیر حراست افراد کے خلاف کارروائیاں تھانہ چکلالہ، صادق آباد، صدر واہ، بنی اورروات کے علاقوں میں کی گئیں۔

