کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 14افراد گرفتار
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے دوران سرچ آپریشن کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے 14افراد کو گرفتار کر لیا، زیر حراست افراد کے خلاف کارروائیاں تھانہ چکلالہ، صادق آباد، صدر واہ، بنی اورروات کے علاقوں میں کی گئیں۔
