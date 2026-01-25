نوشہرہ، برزگ شہری رکشہ سے گر کر جاں بحق
نوشہرہ (نمائندہ دنیا) نوشہرہ نظام پور آنزری دروازگئی کے مقام پر بزرگ شہری رکشہ سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی مگر بزرگ شہری وارث خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگیا۔ قانونی کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کے بعد نعش ورثا کے حوالے کر دی گئی۔
