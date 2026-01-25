صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑیٹ کرائم، موٹر سائیکل چوری 2گینگز کے 3ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
سڑیٹ کرائم، موٹر سائیکل چوری 2گینگز کے 3ملزم گرفتار

راولپنڈی (خبرنگار) راول ڈویژن پولیس نے سٹریٹ کرائم، موٹرسائیکل چوری و دیگر چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگز کے۔۔۔

 خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 2گینگز کے 3افرادکو گرفتار کر لیا۔ زیر حراست گینگ سے مسروقہ موٹر سائیکل اور رقم 22ہزار روپے اور اسلحہ برآمد ہوا، پیرودھائی پولیس نے موٹرسائیکل چوری کی واردات میں ملوث شخص کو گرفتار کر کے مسروقہ موٹر سائیکل، بنی پولیس نے سنیچنگ اور چوری کی وارداتوں میں ملوث دو رکنی گینگ کو گرفتار کر کے مسروقہ و چھینی گئی رقم 22ہزار روپے اور اسلحہ برآمد کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر سے تاجروں کی ملاقات، شہر کی ترقی پر تبادلہ خیال

کمشنر سوشل سکیورٹی کا ہسپتال دورہ، معیاری علاج کی ہدایات

فائر سیفٹی موک ایکسرسائز، نجی پلازوں اور ہسپتالوں کو وارننگ

ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کا سُتھرا پنجاب پروگرام کے تحت دی سی آفس کا دورہ

ڈی سی خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا تفصیلی دورہ

واسا اپنے ملازمین کی تنخواہیں خود ادا کریگا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل