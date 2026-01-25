سڑیٹ کرائم، موٹر سائیکل چوری 2گینگز کے 3ملزم گرفتار
راولپنڈی (خبرنگار) راول ڈویژن پولیس نے سٹریٹ کرائم، موٹرسائیکل چوری و دیگر چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگز کے۔۔۔
خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 2گینگز کے 3افرادکو گرفتار کر لیا۔ زیر حراست گینگ سے مسروقہ موٹر سائیکل اور رقم 22ہزار روپے اور اسلحہ برآمد ہوا، پیرودھائی پولیس نے موٹرسائیکل چوری کی واردات میں ملوث شخص کو گرفتار کر کے مسروقہ موٹر سائیکل، بنی پولیس نے سنیچنگ اور چوری کی وارداتوں میں ملوث دو رکنی گینگ کو گرفتار کر کے مسروقہ و چھینی گئی رقم 22ہزار روپے اور اسلحہ برآمد کر لیا۔