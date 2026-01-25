اساتذہ، ملازمین کے مسائل پر نظر، رکاوٹ برداشت نہیں، سکول ایجوکیشن پنشنرز ایسوسی ایشن
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) سکول ایجوکیشن پنشنرز ایسوسی ایشن پنجاب اساتذہ و ملازمین کے مسائل پر عقابی نظر رکھتی ہے۔۔۔
، جو بھی اتھارٹی غیر ذمہ داری کی مرتکب ہوگی اس کے خلاف آئینی و قانونی تقاضوں کے مطابق ہر فورم پر بھرپور آواز اٹھائی جائے گی۔ لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے آفیسرز کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اساتذہ و ملازمین کے جائز حقوق کو بلاجواز التوا میں رکھیں۔ یہ بات سکول ایجوکیشن پنشنرز ایسوسی ایشن پنجاب کے سیکرٹری جنرل شفیق بھلوالیہ نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی طارق محمود سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔