معاشرتی تفریق کا خاتمہ صرف ادب اور کتاب کے ذریعے ممکن، پرویز رشید
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) معاشرتی تفریق کا خاتمہ صرف ادب اور کتاب کے ذریعے ممکن ہے، جبکہ ادب کی ترویج میں ٹیکنالوجی کا کردار اہم ہے۔۔۔۔
ان خیالات کا اظہار سینیٹر پرویز رشید نے اکادمی ادبیات پاکستان کے زیراہتمام اہلِ قلم کیلئے دوسرے دس روزہ بین الصوبائی اقامتی منصوبے کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں ملک بھر سے منتخب ادیبوں، شاعروں، محققین اور دانش وروں نے بھرپور شرکت کی۔ اختتامی اجلاس کی صدارت نامور شاعرہ کشور ناہید نے کی، جبکہ شریک صدر سینیٹر پرویز رشید تھے۔ ڈاکٹر مقصود جعفری، جبار مرزا، امداد اکاش اورسعید اختر ملک نے بطور مہمانان خصوصی شرکت کی۔