چینی افسروں کا سیف سٹی اسلام آباد کا دورہ، بریفنگ دی گئی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی جی سیف سٹی و ڈی آئی جی ٹریفک ہارون جوئیہ، ڈائریکٹر آئی ٹی عاطف عباس۔۔۔
، ڈائریکٹر سسٹم فراز میمن اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیف سٹی عباس مہدی نے چائنہ سے مطالعاتی دورہ پر آنیوالے پولیس افسران کے وفد کو سیف سٹی اسلام آباد کا دورہ کروایا۔ وفد کو سیف سٹی اسلام آباد کے مرکزی نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر،جدید تکنیک کے حامل کیمروں اور پولیس آپریشنز سنٹر ہال کا دورہ کروایا گیا اور ان کے طریقہ کار اور افادیت کے بارے میں بھی مکمل آگاہ کیا۔