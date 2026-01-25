صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی افسروں کا سیف سٹی اسلام آباد کا دورہ، بریفنگ دی گئی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی جی سیف سٹی و ڈی آئی جی ٹریفک ہارون جوئیہ، ڈائریکٹر آئی ٹی عاطف عباس۔۔۔

، ڈائریکٹر سسٹم فراز میمن اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیف سٹی عباس مہدی نے چائنہ سے مطالعاتی دورہ پر آنیوالے پولیس افسران کے وفد کو سیف سٹی اسلام آباد کا دورہ کروایا۔ وفد کو سیف سٹی اسلام آباد کے مرکزی نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر،جدید تکنیک کے حامل کیمروں اور پولیس آپریشنز سنٹر ہال کا دورہ کروایا گیا اور ان کے طریقہ کار اور افادیت کے بارے میں بھی مکمل آگاہ کیا۔

 

