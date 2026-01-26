متعدد وارداتوں میں مطلوب منظم گروہوں کے 8ارکان گرفتار
ملزموں کے قبضہ سے چھینی گئی نقدی، قیمتی موبائل فون ، موٹرسائیکل،اسلحہ برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) تھانہ کھنہ پولیس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے شہریوں کواسلحہ کی نوک پر لوٹنے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب دو منظم گروہوں کے 8ارکان کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے چھینی گئی نقدی، قیمتی موبائل فون، موٹرسائیکل اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان اسلام آباد پولیس کو راہزنی اور دیگر سنگین جرائم کی وارداتوں میں مطلوب تھے، ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے، جبکہ گینگ کے دیگر ساتھی ملزمان کی گرفتاری کیلئے تحرک جاری ہے۔