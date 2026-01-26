صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعدد وارداتوں میں مطلوب منظم گروہوں کے 8ارکان گرفتار

  • اسلام آباد
ملزموں کے قبضہ سے چھینی گئی نقدی، قیمتی موبائل فون ، موٹرسائیکل،اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) تھانہ کھنہ پولیس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے شہریوں کواسلحہ کی نوک پر لوٹنے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب دو منظم گروہوں کے 8ارکان کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے چھینی گئی نقدی، قیمتی موبائل فون، موٹرسائیکل اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان اسلام آباد پولیس کو راہزنی اور دیگر سنگین جرائم کی وارداتوں میں مطلوب تھے، ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے، جبکہ گینگ کے دیگر ساتھی ملزمان کی گرفتاری کیلئے تحرک جاری ہے۔

 

