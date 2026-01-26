صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھیوڑہ، چوری کی وارداتوں میں ملوث مورس گینگ کے 2ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
کھیوڑہ، چوری کی وارداتوں میں ملوث مورس گینگ کے 2ملزم گرفتار

کھیوڑہ (نمائندہ دنیا) تھانہ پنڈ دادنخان کی زیرنگرانی انچارج چوکی کھیوڑہ کی ٹیم کی کارروائی، چوری اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث مورس گینگ کے 2ملزمان گرفتار، ملزمان سے 96ہزار روپے نقدی، چوری شدہ موٹرسائیکل اور چوری شدہ لوہا معہ کیبل مالیتی 1لاکھ 50ہزار روپے برآمد کر لیا گیا۔

 تھانہ پنڈ دادنخان کی زیرنگرانی انچارج چوکی کھیوڑہ کی ٹیم کی کارروائی، چوری اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث مورس گینگ کے 2ملزمان گرفتار، ملزمان سے 96ہزار روپے نقدی، چوری شدہ موٹرسائیکل اور چوری شدہ لوہا معہ کیبل مالیتی 1لاکھ 50ہزار روپے برآمد کر لیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ