کھیوڑہ، چوری کی وارداتوں میں ملوث مورس گینگ کے 2ملزم گرفتار
کھیوڑہ (نمائندہ دنیا) تھانہ پنڈ دادنخان کی زیرنگرانی انچارج چوکی کھیوڑہ کی ٹیم کی کارروائی، چوری اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث مورس گینگ کے 2ملزمان گرفتار، ملزمان سے 96ہزار روپے نقدی، چوری شدہ موٹرسائیکل اور چوری شدہ لوہا معہ کیبل مالیتی 1لاکھ 50ہزار روپے برآمد کر لیا گیا۔
