پا ک چین سائنسی، طبی تعاون تاریخی سنگ میل، پروفیسر اقبال
اسلام آباد (نامہ نگار) او آئی سی کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر اقبال چودھری نے پاکستان اور چین کے درمیان روایتی چینی طب (ٹی سی ایم) اور سائنسی تعاون کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
یہ شراکت داری دونوں ممالک کے صحت اور تحقیق کے شعبوں میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ وہ پاکستان ٹی سی ایم پریکٹیشنرز ٹریننگ پروگرام کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے چھ ماہ پر مشتمل پہلے تربیتی مرحلے کی تکمیل کو پاکستان چین سائنسی و طبی تعاون میں ایک تاریخی سنگِ میل قرار دیا۔