صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:ایک ماہ میں 102سرچ آپریشنز، 600افراد تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد:ایک ماہ میں 102سرچ آپریشنز، 600افراد تھانے بند

9005افراد، 3487گھرانوں، 1205دکانوں کی چیکنگ،18گرفتار،رپورٹ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے رواں ماہ مختلف علاقوں میں 102گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشنز کئے، 9005افراد، 3487گھرانوں اور 1205دکانوں کی جانچ پڑتال کی گئی۔ 155موٹرسائیکلوں اور 30گاڑیوں کو بھی چیک کیا گیا، رپورٹ کے مطابق جانچ پڑتال کیلئے 57افغانی شہریوں سمیت کل 600مشکوک افراد، 13گاڑیوں اور 256موٹرسائیکلوں کو مختلف تھانوں میں بند کیا گیا۔ آپریشنز کے دوران سنگین جرائم کے مقدمات میں مطلوب 18اشتہاری مجرموں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ منشیات فروشی، ناجائز اسلحہ اور دیگر جرائم میں ملوث 65ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے 627گرام چرس، 550گرام ہیروئن اور 967گرام آئس برآمد ہوئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ