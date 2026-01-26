اسلام آباد:ایک ماہ میں 102سرچ آپریشنز، 600افراد تھانے بند
9005افراد، 3487گھرانوں، 1205دکانوں کی چیکنگ،18گرفتار،رپورٹ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے رواں ماہ مختلف علاقوں میں 102گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشنز کئے، 9005افراد، 3487گھرانوں اور 1205دکانوں کی جانچ پڑتال کی گئی۔ 155موٹرسائیکلوں اور 30گاڑیوں کو بھی چیک کیا گیا، رپورٹ کے مطابق جانچ پڑتال کیلئے 57افغانی شہریوں سمیت کل 600مشکوک افراد، 13گاڑیوں اور 256موٹرسائیکلوں کو مختلف تھانوں میں بند کیا گیا۔ آپریشنز کے دوران سنگین جرائم کے مقدمات میں مطلوب 18اشتہاری مجرموں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ منشیات فروشی، ناجائز اسلحہ اور دیگر جرائم میں ملوث 65ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے 627گرام چرس، 550گرام ہیروئن اور 967گرام آئس برآمد ہوئی۔