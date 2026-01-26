صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الشفا ٹرسٹ کی فنڈریزنگ تقریب، 3کروڑ کے عطیات جمع

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) الشفا ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ فنڈ ریزنگ تقریب میں ساڑھے تین کروڑ روپے کے عطیات جمع ہوئے جنہیں ملک بھر میں آنکھوں کے علاج کیلئے منصوبوں میں استعمال کیا جائے گا۔

 کئی شرکا نے وفات کے بعد اپنی آنکھیں عطیہ کرنے کا عہد بھی کیا۔ ٹرسٹ کے صدر میجر جنرل (ر) رحمت نے انفرادی اور کارپوریٹ عطیہ دہندگان کا شکریہ ادا کیا۔ اور کہا کہ پاکستان میں قابلِ علاج اندھے پن کے مسئلے سے نمٹنے کیلئے مسلسل فلاحی تعاون نہایت اہم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرسٹ نے روزانہ تقریباً 25مریضوں کی خدمت سے سفر شروع کیا تھا اور گزشتہ تین دہائیوں میں یہ تعداد بڑھ کر یومیہ تقریباً 5ہزار مریضوں تک پہنچ گئی ہے۔ ٹرسٹ کراس سبسڈی کے ذریعے ضرورت مند مریضوںکامفت علاج کرتاہے۔ راولپنڈی، چکوال، کوہاٹ، سکھر، مظفرآباد اور گلگت میں واقع ٹرسٹ کے ہسپتالوں میں تقریباً 80فیصد مریضوں کو مفت علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ 

 

 

