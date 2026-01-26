صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا ملک بھر میں سائنس کلبز قائم کرنے کا منصوبہ تیار

  • اسلام آباد
پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا ملک بھر میں سائنس کلبز قائم کرنے کا منصوبہ تیار

اسلام آباد (اے پی پی) پاکستان سائنس فانڈیشن نے طلبہ اور نوجوانوں میں سائنسی سوچ کو فروغ دینے اور سائنس و ٹیکنالوجی میں دلچسپی پیدا کرنے کیلئے ضلع کی سطح پر ملک بھر میں سائنس کلبز قائم کرنے کے حوالے سے جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔

یہ اقدام اس وقت منظوری کے مرحلے میں ہے اور چیئرمین فانڈیشن پروفیسر ڈاکٹر محمد اکمل کا تصور سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت کے ذریعے قومی ترقی کے موجودہ حکومتی وژن سے ہم آہنگ ہے ۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سائنس کلبز کو ضلع کی سطح پر قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ طلبہ کو سائنسی تعلیم اور اختراع میں عملی طور پر حصہ لینے کیلئے منظم پلیٹ فارم فراہم کیا جاسکے۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ