پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا ملک بھر میں سائنس کلبز قائم کرنے کا منصوبہ تیار
اسلام آباد (اے پی پی) پاکستان سائنس فانڈیشن نے طلبہ اور نوجوانوں میں سائنسی سوچ کو فروغ دینے اور سائنس و ٹیکنالوجی میں دلچسپی پیدا کرنے کیلئے ضلع کی سطح پر ملک بھر میں سائنس کلبز قائم کرنے کے حوالے سے جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔
یہ اقدام اس وقت منظوری کے مرحلے میں ہے اور چیئرمین فانڈیشن پروفیسر ڈاکٹر محمد اکمل کا تصور سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت کے ذریعے قومی ترقی کے موجودہ حکومتی وژن سے ہم آہنگ ہے ۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سائنس کلبز کو ضلع کی سطح پر قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ طلبہ کو سائنسی تعلیم اور اختراع میں عملی طور پر حصہ لینے کیلئے منظم پلیٹ فارم فراہم کیا جاسکے۔