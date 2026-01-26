جاتلی، راجہ جاوید اخلاص، راجہ شوکت کے اعزاز میں عشائیہ
سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری راجہ جاوید اخلاص اور ایم پی اے راجہ شوکت عزیز بھٹی کے اعزاز میں شیخ برادرز کا عشائیہ، عمائدین کی بھی شرکت۔ اس موقع پر دولتالہ کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور علاقائی مسائل کے حل پر گفتگو کی گئی۔