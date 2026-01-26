صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری، گھروں، دکانوں کی چھتوں پر ابھی تک برف موجود، صفائی کی ہدایت

  • اسلام آباد
مری، گھروں، دکانوں کی چھتوں پر ابھی تک برف موجود، صفائی کی ہدایت

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ملکہ کوہسار مری میں برفباری کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، مختلف علاقوں میں گھروں اور دکانوں کی چھتوں پر تاحال بڑی مقدار میں برف موجود ہے جو عوامی سلامتی کیلئے خطرہ بن سکتی ہے۔

 اس صورتحال کے پیشِ نظر ڈسٹرکٹ مری انتظامیہ نے عوام الناس کیلئے اہم ہدایات جاری کرتے ہوئے ان پر سختی سے عملدرآمد کی اپیل کی ہے۔ شہری چھتوں پر موجود برف سڑکوں، گلیوں یا دیگر عوامی راستوں پر ہرگز نہ پھینکیں، بجلی اور ٹیلی فون کی تاروں کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ