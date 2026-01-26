مری، گھروں، دکانوں کی چھتوں پر ابھی تک برف موجود، صفائی کی ہدایت
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ملکہ کوہسار مری میں برفباری کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، مختلف علاقوں میں گھروں اور دکانوں کی چھتوں پر تاحال بڑی مقدار میں برف موجود ہے جو عوامی سلامتی کیلئے خطرہ بن سکتی ہے۔
اس صورتحال کے پیشِ نظر ڈسٹرکٹ مری انتظامیہ نے عوام الناس کیلئے اہم ہدایات جاری کرتے ہوئے ان پر سختی سے عملدرآمد کی اپیل کی ہے۔ شہری چھتوں پر موجود برف سڑکوں، گلیوں یا دیگر عوامی راستوں پر ہرگز نہ پھینکیں، بجلی اور ٹیلی فون کی تاروں کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔